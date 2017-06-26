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Японский производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве
26 июнь 2017 (11:36)
УрБК, Москва, 26.06.2017. Японский производитель подушек и ремней безопасности Takata объявил о банкротстве. Корпорация намерена передать дела американской компании Key Safety Systems. Об этом сообщает РИА «Новости».
Банкротство связывают со скандалом 2014 года, когда подушки безопасности Takata самопроизвольно раскрывались в процессе движения машины. Дефекты подушек стали причиной более десятка смертей в США. Для исправления брака по всему миру были отозваны миллионы автомобилей.
Репутация корпорации тогда пострадала, а теперь Takata не может выплатить долг кредиторам. Корпорация обратилась в Окружной суд Токио для получения защиты от банкротства. Долг производителя перед кредиторами составляет более одного триллиона иен (9,02 млрд долл. США).
Напомним, в этом году компании Subaru пришлось отозвать из России 24 тыс. своих автомобилей из-за проблем с подушками безопасности этого производителя. В 2016 году по той же причине свои машины отзывали Toyota (5,8 млн автомобилей) и Honda (более 21 млн автомобилей).
Банкротство связывают со скандалом 2014 года, когда подушки безопасности Takata самопроизвольно раскрывались в процессе движения машины. Дефекты подушек стали причиной более десятка смертей в США. Для исправления брака по всему миру были отозваны миллионы автомобилей.
Репутация корпорации тогда пострадала, а теперь Takata не может выплатить долг кредиторам. Корпорация обратилась в Окружной суд Токио для получения защиты от банкротства. Долг производителя перед кредиторами составляет более одного триллиона иен (9,02 млрд долл. США).
Напомним, в этом году компании Subaru пришлось отозвать из России 24 тыс. своих автомобилей из-за проблем с подушками безопасности этого производителя. В 2016 году по той же причине свои машины отзывали Toyota (5,8 млн автомобилей) и Honda (более 21 млн автомобилей).
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