Застройщики признали несостоятельность апартаментов

Несколько лет назад в Екатеринбурге был настоящий бум строительства апартаментов. Многие застройщики сделали ставку на развитие этого формата недвижимости. Однако их надежды не оправдались. После начала кризиса спрос на апартаменты в уральской столице снизился глубже, чем на стандартные квартиры. Многие построенные апарт-отели в Екатеринбурге оказались не востребованы. В результате девелоперы стали отказываться от запуска новых проектов в этом сегменте.По данным сервиса Ingraficon.ru, в настоящее время в городе выставлены на продажу площади в 12 апарт-отелях. Из них пять уже введены в эксплуатацию: «ARTEK», «Стрела», «на Юмашева 6», «Огни Екатеринбурга», «Башня Исеть».Остальные комплексы апартаментов должны сдать в ближайшее время. В частности, апарт-отели «Гринвуд», «Эврика», «Радиус» и «Олимп» — в III квартале 2017 года, «Бажов House» и «Арбатский» — в IV квартале 2017 года. Единственный комплекс апартаментов, который не планируется сдать в текущем году — ЖК «Эверест». Его предполагается достроить в IV квартале 2018 года.Если верить информации Ingraficon, в 2016-2017 годах на рынке апартаментов Екатеринбурга не запустили ни одного нового проекта. В частности, разрешение на строительство ЖК «Эверест» было получено еще в августе 2015 года. Остальные проекты вывели на рынок намного раньше.Можно сделать вывод, что свердловские застройщики, которые раньше активно работали на рынке апартаментов (в частности, НП «Атомстройкомплекс»), пересмотрели свое отношение к этому формату недвижимости. Очевидно, что динамика продаж оказалась хуже, чем они планировали. В настоящее время во всех 13 апарт-отелях не реализовано 767 апартаментов. И это при том, что за последний год новых предложений в этом сегменте не было.Одной из ключевых причин не самых лучших продаж апартаментов является активное развитие в Екатеринбурге сегмента малогабаритного жилья (студий и малометражных «однушек»). Апарт-отели постепенно теряют свое главное конкурентное преимущество — низкую цену. В настоящее время разница между стоимостью апартаментов и жилья стала заметно меньше. Естественно, что в этих условиях львиная доля потенциальных покупателей делает выбор в пользу обычных квартир.По данным аналитического отдела группы компаний (ГК) «Новосел», с июня 2016 года средняя цена предложения на рынке апартаментов Екатеринбурга выросла на 2,3% и составила 87 тыс. 796 руб. за кв. м.«Однокомнатные апартаменты подешевели на 2,1% (до 78 тыс. 148 за кв. м.), двухкомнатные подорожали на 5,4% (до 90 тыс. 855 руб.), трехкомнатные — на 3,2% (до 98 тыс. 777 руб.). Количество представленных к продаже апарт-комплексов за год не изменилось», — заявил руководитель аналитического отдела ГК «Новосёл» Сергей Меньшенин.Очевидно, что рост цен снижает конкурентоспособность апартаментов по сравнению со стандартным жильем. Проблема низкой реализации становится еще более острой.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков подтвердил, что новых проектов комплексов апартаментов Екатеринбурга в последнее время нет.«Действительно, рынок не пополняется. Хотя у нас также стало заметно меньше проектов стандартных жилых комплексов. Поэтому я бы пока не стал говорить о том, что этот сегмент дальше не будет развиваться. Посмотрим. У меня неоднозначное мнение по поводу апартаментов. Конечно, они позволяют вовлекать в оборот многие депрессивные территории в сложившихся районах. Сегодня там рынок недвижимости не позволяет реализовывать коммерческие объекты из-за низкой востребованности, а жилая функция может быть вполне перспективной. Однако этому сегменту нужны определенные рамки, чтобы эти проекты были во благо развития города и соответствовали запросам жителей Екатеринбурга», — считает Михаил Хорьков.Очевидно, что бум апартаментов на рынке уральской столицы подошел к концу. В настоящее время этот формат недвижимости не может на равных конкурировать с обычными квартирами. По оценкам экспертов, рост интереса к апартаментам возможен только в том случае, если их законодательно приравняют к жилью. Но это вряд ли случится в ближайшей перспективе.