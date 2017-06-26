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Аналитики сопоставили по стоимости квартиры в Екатеринбурге с недвижимостью в Европе

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU подсчитали, какую недвижимость жители Екатеринбурга могут приобрести в Европе взамен жилья в уральском мегаполисе.



Для сравнения специалисты взяли самую дешевую по стоимости двухкомнатную квартиру на вторичном рынке — в Кольцово за 2,3 млн руб. (35,4 тыс. евро по курсу 65 руб.) — и самую дорогую — в центре за 4,8 млн руб. (75 тыс. евро).



Житель Кольцово при продаже своей недвижимости может выбрать из нескольких вариантов квартир площадью 50-60 кв. м. на побережье в городе Святой Влас (Болгария). В Германии предложение ограничится квартирами площадью 30-60 кв. м. в немецких городах Лейпциг, Бохум, Дортмунд. В Чехии за 33 тыс. евро ждет можно приобрести однокомнатную квартиру в кирпичном доме в пешеходной доступности от центра Карловых Вар на улице Ладислава Коубка.



Владелец «двушки» в центре Екатеринбурга за вырученные от продажи квартиры деньги может приобрести трехкомнатное бунгало с собственным двориком в испанском курорте Торревьеха или просторную квартиру на берегу моря в местечке Ла Мата. В Черногории за эту цену есть дом площадью 140 кв. м. в Сутоморе. В Азии этой суммы хватит, чтобы купить однокомнатную или двухкомнатную квартиру в доме с бассейном в Таиланде (Паттайя).



Отметим, что при подсчетах аналитики не принимали во внимание налоги, комиссии риэлтору, а также расходы на регистрацию сделки купли-продажи.

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