Дайджест
ФСБ: В России террористы для связи активно пользуются Telegram
26 июнь 2017 (11:09)
Для связи между собой и кураторами из-за границы террористы на территории России наиболее активно используют мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», — заявили в ведомстве.
В ФСБ отметили, что наиболее активно террористами на территории России используется мессенджер Telegram. По мнению правоохранительных органов, данный мессенджер предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.
«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», — заявили в ведомстве.
В ФСБ отметили, что наиболее активно террористами на территории России используется мессенджер Telegram. По мнению правоохранительных органов, данный мессенджер предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.
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