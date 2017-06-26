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ФСБ: В России террористы для связи активно пользуются Telegram

Для связи между собой и кураторами из-за границы террористы на территории России наиболее активно используют мессенджер Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.



«Федеральная служба безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы», — заявили в ведомстве.



В ФСБ отметили, что наиболее активно террористами на территории России используется мессенджер Telegram. По мнению правоохранительных органов, данный мессенджер предоставляет террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации.

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