Дайджест

Шесть полицейских пострадали в ходе ночных столкновений в Лондоне

Шесть полицейских пострадали от действий протестующих в Лондоне ночью 26 июня. Об этом сообщает «Газета.ру».



Демонстранты вышли на улицы после того, как темнокожий британец Эдир Фредерико Да Коста скончался спустя несколько дней после задержания. Родственники мужчины были уверены, что полицейские «жестоко избили» его.



Протестующие кидали в полицейских файеры и кирпичи. Четверо правоохранителей госпитализированы.



Также отмечается, что полиция применила силу и баллончики с отравляющим веществом. В ходе протестов задержаны четыре человека.



Ранее сообщалось, что тысячи человек в Лондоне вышли на протест против политики властей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: