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CNN ужесточает правила публикации материалов о России

Телеканал CNN вводит новые правила публикации материалов, связанных с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Это произошло после удаления «из-за несоответствия редакционным cтандартам» статьи о связях команды президента Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.



Издание ссылается на электронное письмо главы одного из подразделений CNN — CNN Money — Ричарда Барбьери, в котором тот указывает, что «никто не будет публиковать контент, связанный с Россией, без обращения ко мне и Джейсону (вице-президенту CNN Джейсону Фаркасу, — прим. ред.).



«Я изложу принцип работы в понедельник»,— говорится в письме.



Новые ограничения касаются всех подразделений CNN, а не только CNNMoney, которое не было связано с публикацией статьи, которую впоследствии пришлось удалить. В CNN не ответили на вопрос о том, как раньше строился процесс работы с материалами о России.

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