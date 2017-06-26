Дайджест
CNN ужесточает правила публикации материалов о России
26 июнь 2017 (11:09)
Телеканал CNN вводит новые правила публикации материалов, связанных с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Это произошло после удаления «из-за несоответствия редакционным cтандартам» статьи о связях команды президента Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Издание ссылается на электронное письмо главы одного из подразделений CNN — CNN Money — Ричарда Барбьери, в котором тот указывает, что «никто не будет публиковать контент, связанный с Россией, без обращения ко мне и Джейсону (вице-президенту CNN Джейсону Фаркасу, — прим. ред.).
«Я изложу принцип работы в понедельник»,— говорится в письме.
Новые ограничения касаются всех подразделений CNN, а не только CNNMoney, которое не было связано с публикацией статьи, которую впоследствии пришлось удалить. В CNN не ответили на вопрос о том, как раньше строился процесс работы с материалами о России.
Это произошло после удаления «из-за несоответствия редакционным cтандартам» статьи о связях команды президента Дональда Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Издание ссылается на электронное письмо главы одного из подразделений CNN — CNN Money — Ричарда Барбьери, в котором тот указывает, что «никто не будет публиковать контент, связанный с Россией, без обращения ко мне и Джейсону (вице-президенту CNN Джейсону Фаркасу, — прим. ред.).
«Я изложу принцип работы в понедельник»,— говорится в письме.
Новые ограничения касаются всех подразделений CNN, а не только CNNMoney, которое не было связано с публикацией статьи, которую впоследствии пришлось удалить. В CNN не ответили на вопрос о том, как раньше строился процесс работы с материалами о России.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Порошенко не верит в «связи» Трампа с Россией
- Флинн намерен дать показания о связях с Россией
- В ЦРУ опровергли сокрытие разведданных от Трампа
- Советника Трампа заподозрили в связях с Россией
- Новые власти Польши создадут новые правила для передвижения высшего руководства
Loading...