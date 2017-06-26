Дайджест
Россияне назвали Сталина, Путина и Пушкина самыми выдающимися людьми в истории
26 июнь 2017 (11:08)
Иосиф Сталин лидирует в опросе россиян относительно самых выдающихся личностей в мировой истории, а второе место делят президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.
Социологи составили пятерку наиболее выдающихся, по мнению россиян, личностей: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).
Как отмечается, в 2012 году граждане России назвали те же имена, но располагались они по-другому: И.Сталин (42%), В.Ленин и Петр I (по 37%), А.Пушкин (29%), В.Путин (22%).
В десятку выдающихся людей в этом году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).
Социологи составили пятерку наиболее выдающихся, по мнению россиян, личностей: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).
Как отмечается, в 2012 году граждане России назвали те же имена, но располагались они по-другому: И.Сталин (42%), В.Ленин и Петр I (по 37%), А.Пушкин (29%), В.Путин (22%).
В десятку выдающихся людей в этом году также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).
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