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Госдума решила запретить россиянам ругаться матом дома

Комитет Госдумы по законодательству решил поддержать законопроект об ответственности для тех, кто ругается матом в жилых помещениях. Об этом сообщает BBC Русская служба.



Думский комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за мелкое хулиганство, включая нецензурную брань.



Авторы документа предложили переписать статью о мелком хулиганстве в Кодексе об административных правонарушениях.



Раньше в этой статье говорилось только о нарушениях, совершенных в общественных местах — о брани, приставании, повреждении имущества. Теперь также же наказание предусмотрено и для аналогичных действий, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов в жилых помещениях.



«Нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, имеющие многообразные формы проявления, снижают качество жизни законопослушных граждан, отрицательно влияют на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности», — объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке.



Законопроект был внесен в парламент еще в 2014 году, но рассматривать его депутаты начали только в 2017-м.



Депутаты также предложили в два раза увеличить штрафы по этой статье. За мелкое хулиганство гражданам будет грозить штраф в 1-2 тыс. руб. (сейчас 500-1000 руб.) или арест на срок до 15 суток.



Если нарушитель при этом не починился законному требованию полиции, то его оштрафуют на 2-3 тыс. руб. (сейчас 1-2,5 тыс. руб.) или также арестуют на срок до 15 суток.



Кроме того, законопроект введет ответственность за повторное совершение мелкого хулиганства, чего нет в нынешнем законе. За это будут грозить штраф в 3-5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

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