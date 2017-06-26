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СП: Число россиян, живущих за чертой бедности, в I квартале составило 22 млн человек

УрБК, Москва, 26.06.2017. Число людей, живущих за чертой бедности в России, в I квартале этого года составило 22 млн человек. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление главы Счетной палаты Татьяны Голиковой.



«Самый чувствительный показатель, по которому пока нет позитивных изменений, которые бы нам хотелось видеть, — это уровень жизни населения. К сожалению, количество граждан, которые находятся за чертой бедности, у нас пока высокое. Первый квартал — это 22 млн человек», — сказала она.



Т. Голикова отметила, что в 2017 году этот показатель снизился по сравнению с I кварталом 2016 года.



«Это меньше, чем в I квартале прошлого года, на 1,4 млн. Но это очень высокая цифра», — заключила она.

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