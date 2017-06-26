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На шахте ЕВРАЗа в Кемеровской области побывал «экологический десант»

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В рамках Года экологии в России шахту «Ерунаковская-VIII» Распадской угольной компании (входит в ЕВРАЗ) посетили представители департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, журналисты и общественники. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



Гостям рассказали об экологической политике угольной компании в сфере охраны водных объектов, о деятельности, направленной на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также о переработке отходов угледобычи. Участников «экодесанта» поприветствовал генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



«Рациональное использование водных ресурсов и защита окружающей среды является приоритетом для ЕВРАЗа. Требования природоохранного законодательства постоянно ужесточаются, и мы обязаны им соответствовать. Мы понимаем свою ответственность за защиту окружающей среды и поэтому планомерно внедряем современные технологии очистки воды на всех предприятиях компании», — отметил он.



Во время экскурсии на шахту «Ерунаковская-VIII» участники «экодесанта» познакомились с современными очистными сооружениями. В основе технологии очистки воды лежит инновационный высокопроизводительный метод напорной флотационной очистки стоков с реагентной обработкой, доочисткой на скоростных засыпных фильтрах и обеззараживанием гипохлоритом натрия. Эффективность очистки водных объектов от загрязнений составляет более 96%, в том числе от взвешенных веществ 93-95%, от нефтепродуктов — 96-98%.



В Распадской угольной компании утверждена и реализуется долгосрочная водоохранная программа, которая предусматривает строительство (реконструкцию) очистных сооружений шахтных, карьерных, хозбытовый, производственных стоков практически на всех предприятиях. Ее поэтапная реализация позволяет ежегодно снижать антропогенную нагрузку хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий на водные объекты.



Следует отметить, что в 2017 году в Год экологии планируется ввести в эксплуатацию очистные сооружения на шахтах «Распадская-Коксовая», «Абашевская» и «МУК-96», начать реконструкцию очистных сооружений на крупнейшей угольной шахте России — «Распадской», а также продолжить проектирование очистных сооружений на разрезе «Распадский», шахтах «Алардинская», «Осинниковская». Общие инвестиции ЕВРАЗа в водоохранную программу угольных активов с 2012 года составляют порядка 1,5 млрд руб.



«Экологический десант» — совместный проект администрации Кемеровской области и крупных промышленных предприятий области, в рамках которого общественники и журналисты посещают промышленные предприятия, шахты и разрезы региона, чтобы оценить их природоохранную деятельность. Напомним, в начале июня участники «экодесанта» посетили ЕВРАЗ ЗСМК.

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