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МТС и администрация Екатеринбурга достигли мирового соглашения в споре о ВОЛС

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Екатеринбурге получил разрешение затяжной конфликт между администрацией города и ПАО «МТС» по поводу размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах уличного освещения.



Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Свердловской области, спор закончился мировым соглашением, согласно которому оператор обязуется убрать до 1 июля ВОЛС, а администрация города — предоставить МТС опоры в других районах в аренду на три года по фиксированной цене.



Напомним, конфликту положило начало постановление администрации Екатеринбурга от 2011 года, согласно которому операторы должны были демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения и контактной сети до 2015 года и разместить их в подземных кабельных канализациях.



В 2013 году администрация города подала иск в Свердловский арбитражный суд к МУП «Горсвет», требуя обязать предприятие демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения в центре Екатеринбурга (более 360 опор). Операторы были привлечены к делу в качестве третьих сторон. МТС направил встречный иск к администрации Екатеринбурга о возмещении расходов на демонтаж.

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