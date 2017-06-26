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МТС и администрация Екатеринбурга достигли мирового соглашения в споре о ВОЛС
26 июнь 2017 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Екатеринбурге получил разрешение затяжной конфликт между администрацией города и ПАО «МТС» по поводу размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах уличного освещения.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Свердловской области, спор закончился мировым соглашением, согласно которому оператор обязуется убрать до 1 июля ВОЛС, а администрация города — предоставить МТС опоры в других районах в аренду на три года по фиксированной цене.
Напомним, конфликту положило начало постановление администрации Екатеринбурга от 2011 года, согласно которому операторы должны были демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения и контактной сети до 2015 года и разместить их в подземных кабельных канализациях.
В 2013 году администрация города подала иск в Свердловский арбитражный суд к МУП «Горсвет», требуя обязать предприятие демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения в центре Екатеринбурга (более 360 опор). Операторы были привлечены к делу в качестве третьих сторон. МТС направил встречный иск к администрации Екатеринбурга о возмещении расходов на демонтаж.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Свердловской области, спор закончился мировым соглашением, согласно которому оператор обязуется убрать до 1 июля ВОЛС, а администрация города — предоставить МТС опоры в других районах в аренду на три года по фиксированной цене.
Напомним, конфликту положило начало постановление администрации Екатеринбурга от 2011 года, согласно которому операторы должны были демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения и контактной сети до 2015 года и разместить их в подземных кабельных канализациях.
В 2013 году администрация города подала иск в Свердловский арбитражный суд к МУП «Горсвет», требуя обязать предприятие демонтировать ВОЛС с опор наружного освещения в центре Екатеринбурга (более 360 опор). Операторы были привлечены к делу в качестве третьих сторон. МТС направил встречный иск к администрации Екатеринбурга о возмещении расходов на демонтаж.
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