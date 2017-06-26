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В Березовском начали ликвидацию незаконной свалки кека в поселке Монетный

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. В Березовском городском округе начались работы по ликвидации несанкционированного складирования в поселке Монетный кека — соединения, возникающего при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, вывезенного с Южной аэрационной станции Екатеринбурга в 2015 году. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.



Гендиректор МУП «Водоканал» Екатеринбурга Александр Ковальчик сообщил, что свалка будет ликвидирована в два этапа, на эти цели предприятие направит порядка 4 млн руб. На первом этапе будет сделана отсыпка дороги, чтобы смогла пройти техника, и до 17 июля все 3 тыс. 600 т кека будут вывезены на санкционированный полигон. Он также добавил, что ранее данные отходы относились к более низкому — пятому классу опасности, но с ужесточением законодательства класс опасности был повышен до четвертого.



«Мы прорабатываем серьезный инвестиционный проект — строительство цеха сушки осадка, который обеспечит утилизацию иловых отложений городов региона, ближайшие 10 муниципалитетов уже дали согласие на участие. Проект будет презентован на выставке «Иннопром», для его реализации необходимо порядка 600 млн руб. Безусловно, мы ищем соинвестора, если не найдем, будем вести строительство своими силами», — рассказал А. Ковальчик.



Он уточнил, что на создание цеха уйдет полтора-два года, до его появления кек будет перерабатываться в почвогрунт по имеющейся технологии на существующих полигонах.

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