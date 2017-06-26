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Уральский провайдер «К Телеком» уличен в использовании незарегистрированных радиоэлектронных средств

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2017. Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу при рассмотрении материалов радиоконтроля обнаружило нарушение порядка использования радиочастотного спектра со стороны ООО «К Телеком» в городе Лесном. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



В частности, провайдер использует радиочастотный спектр без специальных разрешений, незарегистрированные радиоэлектронные средства. Базовая станция цифровых радиосистем беспроводного доступа на улице Строителей в муниципалитете функционирует с нарушением условий использования радиочастот. Измеренные значения частоты и высоты подвеса антенн РЭС не соответствует установленным условиям.



В связи с этим Управление Роскомнадзора по УрФО возбудило дело об административном производстве в отношении ООО «К Телеком» по частям 1, 2 статьи 13.4 КоАП РФ «Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств».

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