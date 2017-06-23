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СП обвинила Роспечать в неэффективном использовании госимущества на 3,37 млн рублей
23 июнь 2017 (18:02)
УрБК, Москва, 23.06.2017. Счетная палата (СП) выявила признаки неэффективного использования Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) госимущества на 3,37 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СП.
Дебиторская задолженность по Роспечати на 1 января 2016 г. составляла 36,02 млрд руб., на конец 2016 года — 27,89 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 2,36 млн руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 1,14 млн руб.
Проверка показала наличие ряда нарушений закона «О контрактной системе», как, например, превышение более чем в два раза утвержденных нормативных затрат на закупку полноцветных многофункциональных устройств. Кроме того, данная техника, приобретенная Роспечатью в 2016 году за 3,37 млн руб. в рамках госконтракта, не эксплуатировалась свыше четырех месяцев, что свидетельствует о неэффективном использовании государственного имущества.
Кроме того, установлено, что Роспечать осуществила финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по информатизации в отсутствие утвержденного в 2016 году плана информатизации. Так, в 2016 году Роспечатью заключены госконтракты на реализацию мероприятий по информатизации, финансирование которых осуществлено на общую сумму 56,07 млн руб.
Дебиторская задолженность по Роспечати на 1 января 2016 г. составляла 36,02 млрд руб., на конец 2016 года — 27,89 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 2,36 млн руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 1,14 млн руб.
Проверка показала наличие ряда нарушений закона «О контрактной системе», как, например, превышение более чем в два раза утвержденных нормативных затрат на закупку полноцветных многофункциональных устройств. Кроме того, данная техника, приобретенная Роспечатью в 2016 году за 3,37 млн руб. в рамках госконтракта, не эксплуатировалась свыше четырех месяцев, что свидетельствует о неэффективном использовании государственного имущества.
Кроме того, установлено, что Роспечать осуществила финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по информатизации в отсутствие утвержденного в 2016 году плана информатизации. Так, в 2016 году Роспечатью заключены госконтракты на реализацию мероприятий по информатизации, финансирование которых осуществлено на общую сумму 56,07 млн руб.
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