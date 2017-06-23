Кризис

Суд рассмотрит очередной иск о банкротстве «Уралэлектротяжмаша»

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит очередное заявление о признании АО «Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 23 июня 2017 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 5 млн 324 тыс. руб.



Следует отметить, что это не первый иск о банкротстве АО «Уралэлектротяжмаш». Так, с аналогичным требованием в марте 2017 года обращалась ленинградская компания ООО «Электропрофиль», однако производство было прекращено в связи с погашением должником обязательств.



Напомним, «Уралэлектротяжмаш» входит в холдинг «Энергомаш» и позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских производителей силового электротехнического оборудования для генерирования, передачи, распределения и потребления энергии. Предприятие ведет свою историю с 1932 года.

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