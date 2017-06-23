Новости дня

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

УрБК, Москва, 23.06.2017. Автомобили корейского концерна Kia второй год подряд лидируют в рейтинге автопроизводителей по качеству и надежности производимых авто. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование американской аналитической компании J.D. Power and Associates.



Рейтинг основывается на опросе 80 тыс. владельцев новых автомобилей. Аналитики по каждому автопроизводителю определяют количество проблем, которые возникли у владельцев на 100 машин в течение первых 90 дней эксплуатации. Первые места достаются тем концернам, у водителей чьих машин фиксируется меньше проблем.



На сто проданных новых автомобилей южнокрейского производителя Kia в среднем приходится 72 дефекта.



На второй строчке — суббренд компании Hyundai — Genesis, у него зафиксировано 77 неисправностей на 100 авто.



Третье место у марки Porsche — 78 претензий владельцев новых машин.



В топ-10 также вошли такие бренды, как Ford (86), обособленная модель Chrysler пикап Ram (86), BMW (88), Chevrolet (88), Hyundai (88), Lincoln (92) и Nissan (100).



Наибольшее число поломок — у Fiat. Это 163 дефекта на 100 машин. Помимо этого, в конце списка оказались такие марки, как Jaguar и Volvo: у них 148 и 134 дефекта соответственно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: