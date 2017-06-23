Новости дня
Свердловское УФСБ нажаловалось в Роскомнадзор на ПАО «Т Плюс»
23 июнь 2017 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Сотрудники Роскомнадзора возбудили административное производство в отношении ПАО «Т Плюс» на основании обращения Управления ФСБ России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Производство возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает предупреждение или административный штраф от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
Производство возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».
Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает предупреждение или административный штраф от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «Новая больница» оштрафована на 50 тысяч рублей за отсутствие лекарств в аптеке в Верхотурье
- В транспортной компании «ТЕХНОПРОМ» выявлены нарушения при перевозке пассажиров в Екатеринбурге
- Две аптеки Екатеринбурга оштрафованы за нарушение закона о лицензировании
- В деятельности ОАО «Ростелеком» в поселке Лобва выявлены нарушения условий использования радиочастот
- За осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, в отношении ООО «Интер» возбуждено административное дело
Loading...