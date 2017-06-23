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Свердловское УФСБ нажаловалось в Роскомнадзор на ПАО «Т Плюс»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Сотрудники Роскомнадзора возбудили административное производство в отношении ПАО «Т Плюс» на основании обращения Управления ФСБ России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.



Производство возбуждено в соответствии с частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».



Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает предупреждение или административный штраф от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

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