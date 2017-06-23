Дайджест

Россия нанесла удары по ИГ с кораблей и подлодки ВМФ

Министерство обороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» с кораблей и подлодки Военно-морского флота по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Удар по боевикам был нанесен из восточной части Средиземного моря кораблями «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также с подлодки «Краснодар».



По данным российского оборонного ведомства, «Калибрами» были уничтожены пункты управления боевиков и крупные склады оружия в провинции Хама.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: