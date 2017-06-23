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Казахстан не намерен отправлять войска в Сирию

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что Астана не ведет переговоров по отправке своих военнослужащих в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — сказал Абдрахманов.



МИД Киргизии также открестился от возможного участия киргизских военных в операциях в Сирии.

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