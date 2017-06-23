Дайджест
Казахстан не намерен отправлять войска в Сирию
23 июнь 2017 (15:25)
Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что Астана не ведет переговоров по отправке своих военнослужащих в Сирию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — сказал Абдрахманов.
МИД Киргизии также открестился от возможного участия киргизских военных в операциях в Сирии.
«Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию», — сказал Абдрахманов.
МИД Киргизии также открестился от возможного участия киргизских военных в операциях в Сирии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Израиль координирует свои действия в Сирии с Россией
- Норвегия может отправить свои войска в Сирию
- Саудовская Аравия подготовила спецназ для отправки в Сирию
- Россия приобрела турецкие корабли для отправки грузов в Сирию
- Госдума планирует отправить своих представителей в Сирию
Loading...