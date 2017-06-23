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Росалкоголь поддержал инициативу передачи ему полномочий по регулированию табачного рынка

УрБК, Москва, 23.06.2017. Росалкогольрегулирование (Росалкоголь) поддержало инициативу передачи ему полномочий по регулированию рынка табачной продукции. Об этом сообщил глава службы Игорь Чуян, передает «Интерфакс».



«Да, мы поддерживаем предложение о передаче службе полномочий по контролю рынка табака. Сил на эту работу хватит», — заявил Чуян.



Комментируя сообщения о том, что в отрасли может быть введена система учета по аналогии с ЕГАИС в производстве и реализации алкоголя, он заявил, что «все варианты контроля находятся в проработке в министерстве финансов».

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