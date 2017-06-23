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Росалкоголь поддержал инициативу передачи ему полномочий по регулированию табачного рынка

23 июнь 2017 (15:24)

УрБК, Москва, 23.06.2017. Росалкогольрегулирование (Росалкоголь) поддержало инициативу передачи ему полномочий по регулированию рынка табачной продукции. Об этом сообщил глава службы Игорь Чуян, передает «Интерфакс».

«Да, мы поддерживаем предложение о передаче службе полномочий по контролю рынка табака. Сил на эту работу хватит», — заявил Чуян.

Комментируя сообщения о том, что в отрасли может быть введена система учета по аналогии с ЕГАИС в производстве и реализации алкоголя, он заявил, что «все варианты контроля находятся в проработке в министерстве финансов».

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