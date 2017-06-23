Дайджест
В Индии и Бангладеш возможны вспышки сибирской язвы
23 июнь 2017 (15:24)
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на сайт ведомства.
В Бангладеш, согласно статистическим данным, общее число заболевших сибирской язвой с 27 мая по 7 июня составило 25 человек. По данным властей страны, зарегистрированы один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву.
Власти Пакистана сообщили, что 10 июня на северо-западе страны в районе Куррам от сибирской язвы погиб домашний скот.
По данным официальных ветеринарных служб Индии, на 10 июня в западной части страны в штате Одиша наблюдаются семь человек с подозрением на сибирскую язву, один человек госпитализирован.
В Бангладеш, согласно статистическим данным, общее число заболевших сибирской язвой с 27 мая по 7 июня составило 25 человек. По данным властей страны, зарегистрированы один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву.
Власти Пакистана сообщили, что 10 июня на северо-западе страны в районе Куррам от сибирской язвы погиб домашний скот.
По данным официальных ветеринарных служб Индии, на 10 июня в западной части страны в штате Одиша наблюдаются семь человек с подозрением на сибирскую язву, один человек госпитализирован.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Роспотребнадзор принимает меры для предотвращения ввоза сибирской язвы с Ямала в Свердловскую область
- Пентагон по почте выслал сибирскую язву в Южную Корею
- В Грузии зафиксирован смертельный случай от сибирской язвы
- В Свердловской области приостановлена реализация партии пельменей ООО «Дарина» в связи с угрозой инфицирования продукции сибирской язвой
- В Шотландии заговорили о вспышке сибирской язвы среди наркоманов
Loading...