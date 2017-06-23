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В Индии и Бангладеш возможны вспышки сибирской язвы

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на сайт ведомства.



В Бангладеш, согласно статистическим данным, общее число заболевших сибирской язвой с 27 мая по 7 июня составило 25 человек. По данным властей страны, зарегистрированы один случай смерти ребенка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву.



Власти Пакистана сообщили, что 10 июня на северо-западе страны в районе Куррам от сибирской язвы погиб домашний скот.



По данным официальных ветеринарных служб Индии, на 10 июня в западной части страны в штате Одиша наблюдаются семь человек с подозрением на сибирскую язву, один человек госпитализирован.

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