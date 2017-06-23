Дайджест

Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку

В Южной Корее подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе — Цой Сун Суль приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Ренхап».



Суд признал ее виновной в «вымогательстве академической поддержки для ее дочери».



Отмечается, что она, используя свои связи с бывшим президентом Южной Кореи, оказала влияние на один из университетов страны с целью «предоставления услуги» для ее 21-летней дочери.



Суд постановил, что Цой Сун Суль проигнорировала закон и необходимые процедуры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: