Дайджест
Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку
23 июнь 2017 (15:24)
В Южной Корее подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе — Цой Сун Суль приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Суд признал ее виновной в «вымогательстве академической поддержки для ее дочери».
Отмечается, что она, используя свои связи с бывшим президентом Южной Кореи, оказала влияние на один из университетов страны с целью «предоставления услуги» для ее 21-летней дочери.
Суд постановил, что Цой Сун Суль проигнорировала закон и необходимые процедуры.
Суд признал ее виновной в «вымогательстве академической поддержки для ее дочери».
Отмечается, что она, используя свои связи с бывшим президентом Южной Кореи, оказала влияние на один из университетов страны с целью «предоставления услуги» для ее 21-летней дочери.
Суд постановил, что Цой Сун Суль проигнорировала закон и необходимые процедуры.
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