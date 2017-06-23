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Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к тюремному сроку

23 июнь 2017 (15:24)

В Южной Корее подругу бывшего президента страны Пак Кын Хе — Цой Сун Суль приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Суд признал ее виновной в «вымогательстве академической поддержки для ее дочери».

Отмечается, что она, используя свои связи с бывшим президентом Южной Кореи, оказала влияние на один из университетов страны с целью «предоставления услуги» для ее 21-летней дочери.

Суд постановил, что Цой Сун Суль проигнорировала закон и необходимые процедуры.

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