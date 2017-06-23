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Новоселы Екатеринбурга смогут пользоваться мобильной связью и интернетом «МегаФона» сразу после заселения
23 июнь 2017 (14:42)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Техническая служба «МегаФона» устанавливает базовые станции и проводит расширение емкости сети на этапах планирования новостроек в 80 жилых комплексах Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.
«Тысячи квадратных метров готового и строящегося жилья в 80 комплексах мегаполиса готовы к тому, чтобы абоненты активно звонили и пользовали 4G», — отмечают в пресс-службе.
Территория работ охватила все районы города — от Химмаша до Эльмаша. Инженерам связи требовалось учесть и планировку жилых комплексов, и возможную нагрузку на сеть.
Так, стабильная связь и быстрый интернет ждут жильцов комплексов Новаторов, Калиновский, Фаворит, Каскад (Орджоникидзевский район), Крылов, Пепин-Парк, Флагман, Мичуринский, Аврора, Карасеозерский-2, Суходольский (Верх-Исетский район), Солнечный, Просторы, Кристалл, Светлый, Сочи (Чкаловский район), Ньютон Парк, Квартал Художников, Мечта, Олимпийский (Ленинский район), Малевич, Пионер, Уральский, Рассветный (Кировский район), Квартет, Симфония, Семицвет (Железнодорожный район) и многих других.
Между тем при обеспечении телеком-услугами новостройки инженеры «МегаФона» сталкиваются с трудностями, когда управляющие компании накладывают мораторий на установку объектов связи в жилых комплексах.
«В этом случае мы вынуждены размещать базовые станции на более удаленных зданиях, и тогда сигнал связи может стать слабее в конкретном доме или квартире. Горожане, которые оказались в такой ситуации, могут принять решение об установке телеком-оборудования на крыше, проведя общее собрание собственников жилья. Это поможет обеспечить качественные мобильные услуги жителям района, а также получать ежемесячную арендную плату, которую можно тратить на нужды дома», — отмечает инженер по развитию сети Свердловского отделения компании «МегаФон» Александр Костусенко.
В случае положительного решения собственников жилья по вопросу установки телеком-оборудования на кровле дома протокол голосования можно направить оператору, после чего заключить договор.
Отметим, что в центре внимания связистов оказываются не только городские новостройки. Техническая служба оперативно отслеживает возрастающую нагрузку на объектах связи всего мегаполиса, фиксирует рост голосового трафика, интернета и постоянно работает над улучшением сети.
«Тысячи квадратных метров готового и строящегося жилья в 80 комплексах мегаполиса готовы к тому, чтобы абоненты активно звонили и пользовали 4G», — отмечают в пресс-службе.
Территория работ охватила все районы города — от Химмаша до Эльмаша. Инженерам связи требовалось учесть и планировку жилых комплексов, и возможную нагрузку на сеть.
Так, стабильная связь и быстрый интернет ждут жильцов комплексов Новаторов, Калиновский, Фаворит, Каскад (Орджоникидзевский район), Крылов, Пепин-Парк, Флагман, Мичуринский, Аврора, Карасеозерский-2, Суходольский (Верх-Исетский район), Солнечный, Просторы, Кристалл, Светлый, Сочи (Чкаловский район), Ньютон Парк, Квартал Художников, Мечта, Олимпийский (Ленинский район), Малевич, Пионер, Уральский, Рассветный (Кировский район), Квартет, Симфония, Семицвет (Железнодорожный район) и многих других.
Между тем при обеспечении телеком-услугами новостройки инженеры «МегаФона» сталкиваются с трудностями, когда управляющие компании накладывают мораторий на установку объектов связи в жилых комплексах.
«В этом случае мы вынуждены размещать базовые станции на более удаленных зданиях, и тогда сигнал связи может стать слабее в конкретном доме или квартире. Горожане, которые оказались в такой ситуации, могут принять решение об установке телеком-оборудования на крыше, проведя общее собрание собственников жилья. Это поможет обеспечить качественные мобильные услуги жителям района, а также получать ежемесячную арендную плату, которую можно тратить на нужды дома», — отмечает инженер по развитию сети Свердловского отделения компании «МегаФон» Александр Костусенко.
В случае положительного решения собственников жилья по вопросу установки телеком-оборудования на кровле дома протокол голосования можно направить оператору, после чего заключить договор.
Отметим, что в центре внимания связистов оказываются не только городские новостройки. Техническая служба оперативно отслеживает возрастающую нагрузку на объектах связи всего мегаполиса, фиксирует рост голосового трафика, интернета и постоянно работает над улучшением сети.
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