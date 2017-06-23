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Жительницу Екатеринбурга будут судить за хищение более 1,1 млн рублей под видом изготовления мебели

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга Александры Макуриной, которая обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2014 года А. Макурина, представляясь дизайнером мебельного магазина, сообщала гражданам, что наделена полномочиями на заключение договоров об изготовлении, доставке и установке мебели.



«С целью облегчения совершения преступления обвиняемая удостоверяла изготовленные ею документы — договоры и приходные кассовые ордера оттисками печатей юридических лиц, от имени которых якобы действовала. Денежные средства, предназначенные для приобретения мебели, А. Макурина обращала в свою пользу, без реального намерения выполнить взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении.



В результате она заключила 31 фиктивный договор и причинила ущерб гражданам на сумму свыше 1,1 млн руб.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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