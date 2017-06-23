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«ЛокоТех» и «СТМ-Сервис» создают совместное производство на базе предприятия в Новосибирске
23 июнь 2017 (13:46)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. ООО «Локомотивные технологии» («ЛокоТех») и ООО «СТМ-Сервис» (входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») сообщают о создании совместного предприятия на базе Новосибирского электровозоремонтного завода (НЭРЗ). Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.
Договор подписали генеральный директор «ЛокоТех» Алексей Белинский и генеральный директор «СТМ-Сервис» Александр Измайлов. Акционерный капитал созданного предприятия — ООО «НЭРЗ» — распределен между компаниями в равных долях по 50%.
С 1 июля 2017 года совместное предприятие приступит к выполнению плановых заводских ремонтов грузовых электровозов постоянного тока серий 2ЭС6 и 2ЭС10, продолжит выполнение программы ремонтов пассажирских локомотивов «ЛокоТех», а также будет проводить ремонт линейного оборудования для компании «СТМ-Сервис». Сотрудники Новосибирского электровозоремонтного завода переходят в штат ООО «НЭРЗ», тем самым сохраняется текущий коллектив предприятия.
«Реализация данного проекта открывает большие возможности по дозагрузке производственных мощностей Новосибирского электровозоремонтного завода и обеспечению постоянной и ритмичной работой коллектива. Синергия двух сервисных структур позволит повысить операционную эффективность предприятия за счет увеличения объемов и освоения новых направлений деятельности», — рассказали в пресс-службе.
Электровозы 2ЭС6 и 2ЭС10 выпускаются на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс») и относятся к категории подвижного состава нового поколения, оснащенные самым современным оборудованием.
Следует отметить, что НЭРЗ уже освоил ремонт тяговых электродвигателей для электровозов серии 2ЭС6. На предприятии полностью подготовлены производственные мощности и проведено обучение персонала.
Договор подписали генеральный директор «ЛокоТех» Алексей Белинский и генеральный директор «СТМ-Сервис» Александр Измайлов. Акционерный капитал созданного предприятия — ООО «НЭРЗ» — распределен между компаниями в равных долях по 50%.
С 1 июля 2017 года совместное предприятие приступит к выполнению плановых заводских ремонтов грузовых электровозов постоянного тока серий 2ЭС6 и 2ЭС10, продолжит выполнение программы ремонтов пассажирских локомотивов «ЛокоТех», а также будет проводить ремонт линейного оборудования для компании «СТМ-Сервис». Сотрудники Новосибирского электровозоремонтного завода переходят в штат ООО «НЭРЗ», тем самым сохраняется текущий коллектив предприятия.
«Реализация данного проекта открывает большие возможности по дозагрузке производственных мощностей Новосибирского электровозоремонтного завода и обеспечению постоянной и ритмичной работой коллектива. Синергия двух сервисных структур позволит повысить операционную эффективность предприятия за счет увеличения объемов и освоения новых направлений деятельности», — рассказали в пресс-службе.
Электровозы 2ЭС6 и 2ЭС10 выпускаются на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс») и относятся к категории подвижного состава нового поколения, оснащенные самым современным оборудованием.
Следует отметить, что НЭРЗ уже освоил ремонт тяговых электродвигателей для электровозов серии 2ЭС6. На предприятии полностью подготовлены производственные мощности и проведено обучение персонала.
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