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Уралтрансбанк закрывает офис в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Уралтрансбанк объявил о закрытии с 10 июля дополнительного офиса в Екатеринбурге на ул. Уральской, 77.



В сообщении на официальном сайте кредитной организации говорится, что 7 июля будет последним днем работы подразделения.



«С 10 июля 2017 года — обслуживание клиентов будет осуществляться в дополнительном офисе № 2 ПАО «Уралтрансбанк», расположенном в Екатеринбурге на ул. Радищева, д. 31», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что ранее закрылись офисы Уралтрансбанка в Нижневартовске и Челябинске. Клиентам в этих городах предложили обслуживаться в офисах Запсибкомбанка.



Напомним, в начале месяца международное агентство Fitch понизило рейтинг банка до «ССС», что означает возможный дефолт. Недавно же появилось сообщение о том, что руководство Уральского транспортного банка занялось разработкой плана оздоровления предприятия.

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