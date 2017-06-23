Дайджест

В московской канализации погибли 4 рабочих

На западе Москвы произошел взрыв в канализации, который привел к гибели 4 рабочих. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.



ЧП произошло около дома 4 на улице Боженко днем в четверг 22 июня. На месте ведутся поиски еще одного человека. Обстоятельства происшествия и его последствия уточняются.



По данным РЕН ТВ, в канализационном колодце произошел выброс метана, когда рабочие откачивали оттуда воду. Одному из них удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он затем скончался в машине скорой помощи.



В октябре прошлого года трое мужчин в Волгоградской области погибли от отравления газами в деревенской выгребной яме. Двое из них пытались вытащить оттуда третьего, спустившегося ранее (чтобы очистить туалет) и потерявшего там сознание.



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