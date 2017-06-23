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В Подмосковье закрыли полигон отходов «Кучино»
23 июнь 2017 (13:20)
Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе, о котором шла речь в ходе прямого эфира с президентом России Владимиром Путиным, закрыт. Об этом сообщает ТАСС.
По свидетельству корреспондента агентства, мусоровозов на территории объекта нет. Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты, над ними установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт».
На полигон прибыл министр экологии Московской области Александр Коган. По его словам, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей. «Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную сумму можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект. Мы определим и проектно-сметную документацию, и все мероприятия, которые необходимо произвести, в том числе геологию и геодезию», — приводит РИА Новости его слова.
По свидетельству корреспондента агентства, мусоровозов на территории объекта нет. Ворота для въезда в зону разгрузки полигона закрыты, над ними установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт».
На полигон прибыл министр экологии Московской области Александр Коган. По его словам, стоимость рекультивации полигона может составить порядка 4 миллиардов рублей. «Это максимальная сумма, которая может быть. Окончательную сумму можно будет узнать после того, как будет подготовлен проект. Мы определим и проектно-сметную документацию, и все мероприятия, которые необходимо произвести, в том числе геологию и геодезию», — приводит РИА Новости его слова.
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