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От Катара потребовали разорвать дипотношения с Ираном

Кувейт передал Катару перечень требований для возобновления отношений. Об этом сообщает Associated Press.



По сведениям информагентства, в этом списке — закрытие телеканала «Аль-Джазира» и прекращение дипломатических отношений с Ираном.



Также Катар должен немедленно закрыть военную базу Турции и прекратить с ней военное сотрудничество. Кроме того, от Катара требуется уплатить компенсацию, ее сумма не указана.



На выполнение всех требований отведено 10 дней.



Ранее катарский министр иностранных дел Мохаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что переговоры следует начинать только после того как арабские страны снимут блокаду.

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