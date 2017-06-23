Дайджест

КНДР провела испытания двигателя ракеты-носителя

Северная Корея провела еще одно испытание двигателя ракеты-носителя. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два источника в американских учреждениях.



По словам чиновников, проведенное в среду, 21 июня, испытание стало первым с того момента, как в марте была осуществлена серия из трех тестов.



Собеседники телеканала отметили, что двигатель может быть использован на разрабатываемой в КНДР межконтинентальной баллистической ракете либо космической ракете-носителе.



10 июня КНДР заявила, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты могут пройти в ближайшее время. В Пхеньяне выразили уверенность в успешном испытании и заявили, что США не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: