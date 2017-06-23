Дайджест
КНДР провела испытания двигателя ракеты-носителя
23 июнь 2017 (13:20)
Северная Корея провела еще одно испытание двигателя ракеты-носителя. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на два источника в американских учреждениях.
По словам чиновников, проведенное в среду, 21 июня, испытание стало первым с того момента, как в марте была осуществлена серия из трех тестов.
Собеседники телеканала отметили, что двигатель может быть использован на разрабатываемой в КНДР межконтинентальной баллистической ракете либо космической ракете-носителе.
10 июня КНДР заявила, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты могут пройти в ближайшее время. В Пхеньяне выразили уверенность в успешном испытании и заявили, что США не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».
По словам чиновников, проведенное в среду, 21 июня, испытание стало первым с того момента, как в марте была осуществлена серия из трех тестов.
Собеседники телеканала отметили, что двигатель может быть использован на разрабатываемой в КНДР межконтинентальной баллистической ракете либо космической ракете-носителе.
10 июня КНДР заявила, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты могут пройти в ближайшее время. В Пхеньяне выразили уверенность в успешном испытании и заявили, что США не станут развязывать войну «со страной, обладающей ядерным оружием и МБР».
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