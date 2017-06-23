Кризис

Совет директоров Уралтрансбанка разрабатывает план финансового оздоровления

Совет директоров Уралтрансбанка разрабатывает план мер по финансовому оздоровлению кредитного учреждения. Информация об этом появилась на сайте открытия информации.



21 июня состоялся совет директоров Уралтрансбанка, где обсуждался этот вопрос. Итоги заседания пока неизвестны.



Отметим, что ранее международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг екатеринбургского Уралтрансбанка с В- до ССС. В настоящее время кредитному учреждению грозит дефолт.



В июне Уралтрансбанк объявил о продаже за 100 млн руб. нежилого помещения в Екатеринбурге площадью 2 тыс. 447 кв. м., которое расположено в «Деловом центре» на ул. Малышева, 36.

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