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Банк России запретил МФО выдавать более десяти микрозаймов в год одному заемщику

УрБК, Москва, 23.06.2017. Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Стандарт устанавливает правила, которыми микрофинансовые организации должны руководствоваться при взаимодействии с потребителями их услуг. Он будет обязателен для всех микрофинансовых организаций в России с 1 июля 2017 года.



Для того чтобы ограничить долговую нагрузку заемщиков МФО, базовый стандарт вводит запрет на предоставление заемщику более 10 (с 1 января 2019 — 9) краткосрочных (до 30 дней) микрозаймов в течение одного года. Кроме того, микрофинансовая организация не сможет продлевать такие договоры более семи раз (с 1 января 2019 — 5) по одному договору. Также для снижения совокупной долговой нагрузки на заемщика и исключения практики перекредитования стандарт запрещает выдачу МФО следующего краткосрочного потребительского микрозайма до полного погашения предыдущего.



В соответствии с положениями базового стандарта, МФО первыми среди финансовых организаций будут обязаны отвечать на все обращения потребителей финансовых услуг в течение 15 рабочих дней с даты поступления обращения. Предполагается, что это увеличит возможности для досудебного урегулирования споров и позволит заемщикам без посредников обращаться в микрофинансовую организацию для разрешения конфликтных ситуаций.



Стандарт также содержит рекомендации по работе с лицами с ограниченными возможностями и регламентирует процедуру реструктуризации просроченной задолженности.



«Поскольку действующее законодательство не содержит прямого запрета ряда недобросовестных практик, стандарт определяет недопустимым оказание давления на потребителя с целью склонить его к выбору определенной услуги, стимулирование заключения нового договора займа на худших условиях для возврата первоначального займа, а также премирование работников МФО исключительно за выдачу займов без учета их фактического возврата», — говорится в сообщении.



Если микрофинансовая организация не соблюдает положения базового стандарта, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в СРО, членом которой является такая МФО, с требованием о применении к ней мер воздействия. В свою очередь, ЦБ осуществляет надзор за тем, как саморегулируемые организации МФО контролируют соблюдение требований базового стандарта.

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