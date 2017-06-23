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Представитель руководства УБРиР вошел в совет директоров НП РТС

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов вошел в состав совета директоров ассоциации «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Процедура избрания состоялась в рамках годового общего собрания членов организации.



Ассоциация НП РТС занимается созданием финансовой инфраструктуры и в настоящее время реализует ряд амбициозных проектов, среди которых рынок акций глобальных компаний на Санкт-Петербургской бирже, система электронных аукционов для госзакупок RTS Tender, Перспективная торгово-клиринговая система, инвестиционная система «Восход».



«Некоммерческое партнерство объединяет единомышленников, которые заняты поиском прогрессивных финансовых решений и точек роста. Приоритетами организации являются разработка новых инвестиционных продуктов, совершенствование отраслевого законодательства, повышение уровня финансовой грамотности, развитие технологий», — прокомментировал Владимир Зотов.



Совет директоров определяет ключевые направления деятельности НП РТС, контролирует работу главы ассоциации и его заместителей, утверждает крупные сделки. В состав руководящего органа по итогам конкурса вошли 17 человек: это высококвалифицированные специалисты, обладающие фундаментальными теоретическими знаниями и богатым практическим опытом, пользующиеся известностью и авторитетом в профессиональной среде (в том числе «патриарх» российского фондового рынка Анатолий Гавриленко, управляющий компании «БрокерКредитСервис» Андрей Алетдинов, генеральный директор инвестиционной фирмы «Олма» Андрей Белинский). Пост президента НП РТС занимает Роман Горюнов.



УБРиР неоднократно получал награды Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), а по итогам 2016 года в очередной раз стал лауреатом конкурса «Элита фондового рынка».



«Привлечение банка к активной деятельности в НП РТС — еще одно свидетельство высокой оценки его работы со стороны коллег. Мы получили возможность донести до партнеров свои идеи и взгляды, принять участие в формировании образа будущего финансовой отрасли», — отметил Владимир Зотов.

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