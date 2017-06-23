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Роскомнадзор пригрозил закрытием мессенджера Telegram
23 июнь 2017 (11:41)
УрБК, Москва, 23.06.2017. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В этой связи А. Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует.
«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил А. Жаров.
По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.
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Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал А. Жаров.
«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.
Глава ведомства предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока требуемые сведения не будут получены.
«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.
В этой связи А. Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует.
«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил А. Жаров.
По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.
Реклама наркотиков стала новым поводом запретить WhatsApp и Telegram.
Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал А. Жаров.
«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.
Глава ведомства предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока требуемые сведения не будут получены.
«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.
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