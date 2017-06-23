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Роскомнадзор пригрозил закрытием мессенджера Telegram

УрБК, Москва, 23.06.2017. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



В этой связи А. Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует.



«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил А. Жаров.



По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.



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Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал А. Жаров.



«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.



Глава ведомства предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока требуемые сведения не будут получены.



«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.

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