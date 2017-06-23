Новости дня
ОКБ подготовило для СКБ-банка отчет для оценки рынка потребительского кредитования
23 июнь 2017 (11:22)
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Объединенное Кредитное Бюро подготовило для СКБ-банка индивидуальный агрегированный отчет для оценки рынка потребительского кредитования, а также анализа поведения потенциальных заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для отчета по оценке входящего потока была сделана выборка заявлений на потребительские кредиты, по которым были рассчитаны агрегированные баллы скоринга Бюро. Это позволило оценить заявления с помощью единого инструмента и сегментировать группы клиентов в зависимости от их рискового профиля.
«Одним из основных направлений стратегии развития банка на 2017 год является поиск новых перспективных ниш в области кредитования. Сервис «Бенчмаркинг» от ОКБ дает нам объективную оценку рынка МФО, которую мы можем использовать в качестве источника информации в данном сегменте при формировании кредитных политик и построении риск-моделей», — сказала руководитель блока «Банковские риски» СКБ-банка Ирина Балабанова.
По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, выход в новые сегменты несет в себе определенные риски, так как, основываясь на собственных данных, банки не всегда могут объективно оценить ситуацию и выявить тренды на рынке. Благодаря сервису «Бенчмаркинг» кредитная организация может выбрать интересующие ее параметры для анализа собственного портфеля или рынка розничного кредитования в целом, получить наиболее актуальную и достоверную информацию и в конечном итоге повысить эффективность управления рисками.
Для отчета по оценке входящего потока была сделана выборка заявлений на потребительские кредиты, по которым были рассчитаны агрегированные баллы скоринга Бюро. Это позволило оценить заявления с помощью единого инструмента и сегментировать группы клиентов в зависимости от их рискового профиля.
«Одним из основных направлений стратегии развития банка на 2017 год является поиск новых перспективных ниш в области кредитования. Сервис «Бенчмаркинг» от ОКБ дает нам объективную оценку рынка МФО, которую мы можем использовать в качестве источника информации в данном сегменте при формировании кредитных политик и построении риск-моделей», — сказала руководитель блока «Банковские риски» СКБ-банка Ирина Балабанова.
По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, выход в новые сегменты несет в себе определенные риски, так как, основываясь на собственных данных, банки не всегда могут объективно оценить ситуацию и выявить тренды на рынке. Благодаря сервису «Бенчмаркинг» кредитная организация может выбрать интересующие ее параметры для анализа собственного портфеля или рынка розничного кредитования в целом, получить наиболее актуальную и достоверную информацию и в конечном итоге повысить эффективность управления рисками.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Меткомбанк» внедрил новую версию скоринга в систему принятия решений о выдаче кредитов
- Свердловская область вошла в топ-3 регионов по количеству заемщиков с действующими кредитами
- ООО КБ «Кольцо Урала» продолжает улучшать условия потребительского кредитования
- ООО КБ «Кольцо Урала» улучшило систему оценки кредитных рисков
- ОАО «СКБ-банк»: Положительная кредитная история — большая ценность, и это понимают многие заемщики
Loading...