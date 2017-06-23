Новости дня

ОКБ подготовило для СКБ-банка отчет для оценки рынка потребительского кредитования

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Объединенное Кредитное Бюро подготовило для СКБ-банка индивидуальный агрегированный отчет для оценки рынка потребительского кредитования, а также анализа поведения потенциальных заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для отчета по оценке входящего потока была сделана выборка заявлений на потребительские кредиты, по которым были рассчитаны агрегированные баллы скоринга Бюро. Это позволило оценить заявления с помощью единого инструмента и сегментировать группы клиентов в зависимости от их рискового профиля.



«Одним из основных направлений стратегии развития банка на 2017 год является поиск новых перспективных ниш в области кредитования. Сервис «Бенчмаркинг» от ОКБ дает нам объективную оценку рынка МФО, которую мы можем использовать в качестве источника информации в данном сегменте при формировании кредитных политик и построении риск-моделей», — сказала руководитель блока «Банковские риски» СКБ-банка Ирина Балабанова.



По словам заместителя генерального директора ОКБ Николая Мясникова, выход в новые сегменты несет в себе определенные риски, так как, основываясь на собственных данных, банки не всегда могут объективно оценить ситуацию и выявить тренды на рынке. Благодаря сервису «Бенчмаркинг» кредитная организация может выбрать интересующие ее параметры для анализа собственного портфеля или рынка розничного кредитования в целом, получить наиболее актуальную и достоверную информацию и в конечном итоге повысить эффективность управления рисками.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: