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В Екатеринбурге Центр лечения боли Герасимова и еще две клиники нарушили закон о персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. Сотрудники Роскомнадзора зафиксировали нарушение закона о персональных данных в трех учреждениях здравоохранения Свердловской области. Как сообщает ведомство, речь идет о ООО «Центр лечения боли (Клиника Герасимова)», ООО «Опора», ООО «Эстевита».



В ходе систематического наблюдения инспекторы обнаружили, что указанные предприятия не выполняют требования по защите персональных данных и не ограничивают доступ к документам, определяющим политику в отношении обработки персональных данных.



Центр лечения боли «Клиника Герасимова» работает в Екатеринбурге с 1991 года под руководством Андрея Герасимова. Головной офис клиники находится на улице Восточной. Также в уральской столице функционируют два филиала — на улицах Академика Шварца и Заводской.



Согласно Единому государственному реестру юридических лиц в Свердловской области, лишь одно ООО «Опора» обладает лицензией на медицинскую деятельность. Под этим юридическим названием скрывается «Первая семейная Дисконт-клиника», которая расположена на улице Юлиуса Фучика. Лицензия компании выдана в конце 2014 года.



ООО «Эстевита» — клиника эстетической медицины, расположенная на улице Радищева. Учреждение специализируется на аппаратных процедурах и эстетической хирургии.



Как уточняют в Роскомнадзоре, указанным компаниям направлены требования устранить нарушения законодательства. Также материалы проверки направлены в органы прокуратуры для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

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