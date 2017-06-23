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Правительство РФ предлагает штрафовать АЗС за продажу суррогатного топлива

УрБК Москва, 23.06.2017. Правительство РФ предлагает штрафовать автозаправочные станции (АЗС) за продажу суррогатного топлива. Соответствующий законопроект кабмин внес на рассмотрение в Госдуму, следует из информации на официальном сайте нижней палаты российского парламента.



Согласно пояснительной записке к документу, в настоящее время в Кодексе об административных нарушениях не установлена система штрафов за нарушение требований технических регламентов к топливу.



Индивидуальные предприниматели за продажу суррогатного топлива на АЗС сейчас выплачивают штраф в размере 20-30 тыс. руб., а юридические лица — 100-300 тыс. руб.



Инициатива правительства дополняет КоАП новой статьей об административной ответственности за оборот некачественно автомобильного и авиационного бензина и топлива для реактивных двигателей. Законопроект требует информацию о содержании всех видов реализуемого топлива и его маркировке. Штрафы для нарушителей могут составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб.



«Предлагаемые проектом федерального закона изменения в КоАП позволят исключить из оборота некачественное и небезопасное для использования топливо», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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