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В I квартале прожиточный минимум в России вырос на 218 рублей

УрБК, Москва, 23.06.2017. В I квартале 2017 года размер прожиточного минимума на душу населения в целом по России вырос на 218 руб. относительно IV квартала 2016 года, до 9 тыс. 909 руб.



Величину показателя утвердило правительство РФ, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации постановления.



Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения в начале 2017 года вырос на 235 руб., до 10 тыс. 701 руб., для пенсионеров — на 178 руб., до 8 тыс. 178 руб., для детей — на 322 руб., до 9 тыс. 756 руб.



Напомним, сумму прожиточного минимума устанавливают для расчетов уровня поддержки отдельных групп населения. В том числе для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям. В каждом регионе принимается отдельный показатель.

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