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С 26 июня у Центрального стадиона вновь будет ограничено движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2017. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках реконструкции и строительства улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, будет временно закрывать движение на ряде участков улиц.



По данным администрации города, с 26 июня по 15 июля 2017 года будет закрыто движение по улице Пирогова от Крауля до Пирогова № 28 а. С 30 июня по 15 июля 2017 года — по улице Мельникова от Крауля до Репина.



А с 00.00 8 июля до 16.00 9 июля 2017 года — по улицам Посадской (от Гурзуфской до Репина) и по улице Репина от дома № 48 «г» до дома № 22.

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