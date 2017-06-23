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S&P раскритиковало качество банковского надзора в России

УрБК, Москва, 23.06.2017. Качество банковского надзора в России низкое, а Банк России занимается проблемными банками с недостаточной прозрачностью. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз международного рейтингового агентства Standard & Poor's Global Ratings (S&P), посвященный оценке странового риска в банковской отрасли.



В то же время агентство отмечает, что ЦБ смог сохранить стабильность банковской отрасли РФ и доверие общества к ней.



Мы считаем, что банковский надзор (в России — прим. ред.) слабый по качеству. Регулятор (Банк России — прим. ред.) систематически был недостаточно прозрачен в том, как он имел дело с проблемными банками», — говорится в релизе агентства. По мнению S&P, ЦБ слишком поздно вмешивался в ситуацию с некоторыми проблемными банками.



S&P полагает, что уровень риска в банковской отрасли России стабилен. По мнению агентства, давление на прибыльность и финансирование банков снизились в 2016 году. Качество активов банковской системы достигало нижней точки в 2015-2016 годах. Стабильность депозитов выросла, а риск их потери существенно снизился, считает агентство.



При этом доступ банков РФ к рынкам капитала останется ограниченным из-за экономических санкций и снижения уверенности инвесторов. Операционная среда для российских банков будет оставаться сложной. Банковская система аккумулировала существенный объем проблемных долгов — их доля оценивается в 20-24%. Восстановление банковской системы займет длительное время и будет неоднородным. В результате рост бизнеса будет слабым.



Интерес государства к поддержке частных банков будет продолжать снижаться, полагает S&P. В результате ужесточения конкуренции многие маленькие банки будут вынуждены слиться с более сильными финучреждениями или покинуть рынок. При этом связанные с государством банки сохранят прочное положение на рынке.



S&P считает, что риски оттока капитала снизились, а внешнее давление стало более умеренным. Российская экономика продолжит адаптироваться к относительно низким ценам на нефть и западным санкциям. ВВП России вырастет на 1,5% в 2017 году, прогнозирует агентство.

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