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Суд рассмотрит иск о банкротстве Выйского деревообрабатывающего комбината

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Выйский деревообрабатывающий комбинат» (г. Нижний Тагил) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 19 июня 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная инспекция ФНС № 16 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 17,4 млн руб.



Напомним, Выйский деревообрабатывающий комбинат создан в 2007 году, производство находится в Нижнем Тагиле. Предприятие производит пиломатериалы, непропитанные железнодорожные и трамвайные шпалы из древесины.

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