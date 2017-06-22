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УрФУ пригласил студентов отпраздновать выпускной на год раньше

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина предупредил о возможной отмене выпускных в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Как указано в сообщении, опубликованном в официальной группе вуза в социальной сети «ВКонтакте», изменения связаны с особым порядком проведения массовых мероприятий во время ЧМ-2018.



«Такие дела, что выпускной может и не состояться. Поэтому мы не то чтобы предлагаем третьекурсникам, первокурсникам магистратуры отпраздновать выпуск на год раньше. Мы приглашаем ощутить незабываемую атмосферу на втором этапе и, конечно, на третьем ЭКСПО на концерте нескольких групп, которые приехали в этом году к выпускникам специально», — говорится в сообщении.

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