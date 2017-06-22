Градсовет одобрил проекты ТРЦ и набережной Исети

Архитектурно-градостроительный совет при главе администрации Екатеринбурга сегодня рассмотрел эскизный проект нового торгово-развлекательного центра на проспекте Космонавтов, а также концепцию благоустройства участка набережной Исети от ул. Ткачей до пер. Базового. Обе разработки, представленные проектным бюро Р1, в целом были одобрены участниками мероприятия при условии учета ряда замечаний. Между тем эксперты отметили, что формат ТРЦ сегодня теряет востребованность в уральской столице, в то время как общественных центров в городе не хватает.Первым участники градсовета обсудили проект торгово-развлекательного центра на ул. Космонавтов, 108, разработанный с привлечением английского архитектурного бюро Twelve Architects. Земельный участок площадью 13,4 га принадлежит УГМК. Сам ТРЦ займет 56 тыс. кв. м.«Мы хотим создать, во-первых, новую городскую достопримечательность, во-вторых, место, где люди будут проводить больше времени, чем в обычном ТРЦ. Также мы хотим, чтобы проект не устаревал, был актуален и привлекателен долгое время. Учитывая потребности жителей окружающей территории, мы впишем в пространство центра, помимо стандартных компонентов, фермерский рынок, рестораны авторской кухни, площадку для ивентов», — пояснил руководитель бюро Р1 Дмитрий Реутт.На первом торговом этаже авторы проекта планируют разместить гипермаркет, галерею c магазинами и заведения общепита. На втором — еще одну торговую галерею, кафе и рестораны, а также зону развлечений. Также в ТРЦ предусмотрен синемапарк и прокат спортивного снаряжения — лыж или велосипедов в зависимости от сезона. Нижний уровень будет полностью отдан под парковку.«Традиционный торговый центр — это скучная коробка с одним главным входом. Мы отходим от этого и создаем сеть внутренних торговых улиц с прозрачной крышей и несколькими входами, чтобы связать внутреннее пространство с окружающей средой. Фасадное решение будет проницаемым и привлекательным для гостей», — рассказал Метт Картрайт.Участники совета в целом согласились с доводами проектировщиков, однако обратили их внимание на то, что формат ТРЦ теряет свою актуальность в Екатеринбурге.«Торговля сегодня уже не в приоритете. Многие центры торговли начали умирать. Я бы рекомендовал пересмотреть идеологию проекта в сторону общественного центра: этого в городе не хватает», — отметил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.Также эксперты высказались за изменение варианта размещения парковочной зоны перед основным фасадом здания, организацию заезда грузового транспорта с ул. Шефской и развитие спортивного сектора с переносом проката снаряжения в северный угол ТРЦ.Вторым вопросом повестки градсовета стала концепция благоустройства набережной Исети и общественных пространств в границах улиц Ткачей, Щорса, Машинной и территории ЦПКиО им. Маяковского.Разработчики предусмотрели строительство нескольких мостов через Исеть, а набережную разделили на урбанизированную (правый берег реки) и природную (левый берег). Первая подразумевает организацию велодорожек и пешеходных маршрутов, а также размещение кафе и других объектов инфраструктуры для отдыха. Вторая станет «зеленой» территорией, где можно без помех пройтись и отдохнуть на скамейке в тени деревьев.Также концепция предполагает восстановление исторического паркового пруда, строительство школы на 1,5 тыс. учащихся и зеленого пешеходного бульвара от перекрестка улиц Белинского — Фрунзе до центрального входа в ЦПКиО с крытым мостом через ул. Машинную.Основным замечанием к концепции со стороны участников совета стала необходимость создания единой композиции набережной Исети, которую сегодня строят несколько разных организаций. Также эксперты выразили опасение, что восстановление пруда может привести к нарушениям гидрологического режима и подтоплениям парка в паводок.В целом оба проекта были одобрены членами градсовета и рекомендованы к дальнейшей разработке с учетом высказанных замечаний. Впрочем, эксперты оставили за собой право вносить поправки на более поздних этапах проектирования.