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На Среднем Урале фотовидеорегистраторы зарегистрировали нарушений ПДД на 344 млн рублей
22 июнь 2017 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. По итогам 5 месяцев 2017 года на территории Свердловской области сотрудниками УГИБДД при помощи комплексов фотовидеофиксации вынесено 470,4 тысяч постановлений на сумму 344 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.
На данный момент в областной бюджет поступило 103,2 млн руб.
Как пояснил заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Алексей Рукавишников, согласно программе перспективного развития системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения в регионе на 2017-2022 годы, к декабрю 2019 года на территории области должны действовать 592 комплекса фотовидеофиксации.
В настоящее время действуют 237 комплексов, из которых 110 были получены по сервисному контракту. В 2017 году областным минтрансом был заключен контракт еще на 102 комплекса на общую сумму 189 млн руб.
На данный момент в областной бюджет поступило 103,2 млн руб.
Как пояснил заместитель министра транспорта и связи Свердловской области Алексей Рукавишников, согласно программе перспективного развития системы автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения в регионе на 2017-2022 годы, к декабрю 2019 года на территории области должны действовать 592 комплекса фотовидеофиксации.
В настоящее время действуют 237 комплексов, из которых 110 были получены по сервисному контракту. В 2017 году областным минтрансом был заключен контракт еще на 102 комплекса на общую сумму 189 млн руб.
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