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МОК может наказать Россию за допинг на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) собирается ввести санкции против России за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом глава МОК Томас Бах рассказал в интервью The New York Times.



Рассуждая о превентивных мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом, Бах сказал, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.



«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — заявил он.

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