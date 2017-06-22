Дайджест
МОК может наказать Россию за допинг на Олимпиаде в Сочи
22 июнь 2017 (17:16)
Международный олимпийский комитет (МОК) собирается ввести санкции против России за допинговые нарушения на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Об этом глава МОК Томас Бах рассказал в интервью The New York Times.
Рассуждая о превентивных мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом, Бах сказал, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.
«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — заявил он.
Рассуждая о превентивных мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом, Бах сказал, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.
«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — заявил он.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Положительные допинг-пробы обнаружились у трех немецких спортсменов на Олимпиаде
- МОК снял с Индии запрет на участие в сочинской Олимпиаде
- Российский саночник Альберт Демченко завоевал серебро на Олимпиаде в Сочи
- Почти 40% россияне уверены, что Россия займет 1 место на Олимпиаде в Сочи
- Мэр Сочи начал учить английский
Loading...