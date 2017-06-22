Дайджест
Вблизи Курильских островов произошло сильное землетрясение
22 июнь 2017 (17:15)
В акватории Тихого океана к юго-востоку от острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Эпицентр землетрясения имел координаты 44.81 градуса северной широты и 150.15 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 505 км северо-восточнее города Кусиро (о.Хоккайдо, Япония).
Землетрясение оценивается как «интенсивное».
Эпицентр землетрясения имел координаты 44.81 градуса северной широты и 150.15 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 505 км северо-восточнее города Кусиро (о.Хоккайдо, Япония).
Землетрясение оценивается как «интенсивное».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На границе Эквадора и Перу произошло землетрясение
- На северо-западе Китая произошло землетрясение
- На Тайване зафиксировано сильное землетрясение
- В Туве произошло землетрясение
- На Дальнем Востоке и в Туве зафиксированы сильные землетрясения
Loading...