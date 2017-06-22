Дайджест

Вблизи Курильских островов произошло сильное землетрясение

В акватории Тихого океана к юго-востоку от острова Итуруп произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН).



Эпицентр землетрясения имел координаты 44.81 градуса северной широты и 150.15 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 505 км северо-восточнее города Кусиро (о.Хоккайдо, Япония).



Землетрясение оценивается как «интенсивное».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: