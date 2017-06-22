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Часть Игр-2018 может состояться на территории КНДР
22 июнь 2017 (17:15)
Часть Олимпийских игр 2018 года может на своей территории принять КНДР, передает RT.
С таким заявлением выступил министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван.
«Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряженности между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.
Также мы предлагаем создать объединенную женскую сборную Южной и Северной Кореи по хоккею», — цитирует То Чжон Хвана The Guardian.
С таким заявлением выступил министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван.
«Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряженности между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.
Также мы предлагаем создать объединенную женскую сборную Южной и Северной Кореи по хоккею», — цитирует То Чжон Хвана The Guardian.
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