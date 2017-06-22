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Россиянина признали лучшим голкипером НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский по итогам сезона-2016/17 завоевал «Везина Трофи» — награду, которая вручается лучшему вратарю сезона. Об этом сообщает RT.



В минувшем сезоне 28-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1.



В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб, а коэффициент надежности составил 88,2.

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