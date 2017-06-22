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Жители Свердловской области не могут вылететь из Вьетнама
22 июнь 2017 (16:29)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. Рейс из вьетнамского города Нячанга в Кольцово задерживается почти на сутки.
Согласно онлайн-табло аэропорта, AZUR air должен был приземлится в Екатеринбурге 23 июня в 01.55. Однако потом прилет перенесен сначала на 22.20 этого же дня, а затем на 0.50 следующего.
Соответственно, пассажиры обратного рейса также отправятся с серьезной задержкой: из-за позднего прибытия лайнера вылет перенесен с 03.35 23 июня на 00.20 24 июня.
Согласно онлайн-табло аэропорта, AZUR air должен был приземлится в Екатеринбурге 23 июня в 01.55. Однако потом прилет перенесен сначала на 22.20 этого же дня, а затем на 0.50 следующего.
Соответственно, пассажиры обратного рейса также отправятся с серьезной задержкой: из-за позднего прибытия лайнера вылет перенесен с 03.35 23 июня на 00.20 24 июня.
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