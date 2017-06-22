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В Березовском прокуратура закрыла фитнес-клуб из-за громкой музыки
22 июнь 2017 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2017. В Березовском прокуратура запретила деятельность фитнес-клуба, расположенного в цокольном этаже дома № 4/2 по ул. Красных Героев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Основанием для организации надзорных мероприятий послужило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома, недовольных громкой музыкой, доносившейся из фитнес-зала.
Установлено, что фитнес-клуб осуществляет свою деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. Занятия сопровождаются громкой музыкой.
В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов провела замеры уровня шума в квартирах, расположенных над помещением клуба. Согласно протоколу лабораторных испытаний, проведенных в вечернее время, уровень шума от использования музыкального оборудования в квартирах составил 56 дБ, то есть превысил установленные нормативы.
При этом фитнес-программы с использованием музыкального сопровождения проводились в клубе ежедневно до 22 часов. Согласно требованиям санитарных норм и правил, размещение предприятий с музыкальным сопровождением в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания запрещено.
В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд о запрещении деятельности фитнес-клуба.
Основываясь на представленных прокуратурой города доказательствах, суд запретил владельцу фитнес-клуба — индивидуальному предпринимателю — осуществлять деятельность, связанную с музыкальным сопровождением.
Основанием для организации надзорных мероприятий послужило коллективное обращение жильцов многоквартирного дома, недовольных громкой музыкой, доносившейся из фитнес-зала.
Установлено, что фитнес-клуб осуществляет свою деятельность в цокольном этаже многоквартирного дома. Занятия сопровождаются громкой музыкой.
В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов провела замеры уровня шума в квартирах, расположенных над помещением клуба. Согласно протоколу лабораторных испытаний, проведенных в вечернее время, уровень шума от использования музыкального оборудования в квартирах составил 56 дБ, то есть превысил установленные нормативы.
При этом фитнес-программы с использованием музыкального сопровождения проводились в клубе ежедневно до 22 часов. Согласно требованиям санитарных норм и правил, размещение предприятий с музыкальным сопровождением в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания запрещено.
В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд о запрещении деятельности фитнес-клуба.
Основываясь на представленных прокуратурой города доказательствах, суд запретил владельцу фитнес-клуба — индивидуальному предпринимателю — осуществлять деятельность, связанную с музыкальным сопровождением.
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